"Буратино" режиссера Волошина экранизируют в жанре мюзикла

Продюсер Михаил Врубель отметил, что фильм станет переосмыслением уже известной истории

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кинокомпания "Водород" выпустит экранизацию "Буратино" режиссера Игоря Волошина в жанре мюзикла. Об этом ТАСС сообщил продюсер фильма Михаил Врубель.

"Это будет обязательно музыкальное кино, мюзикл", - сказал он.

Презентация "Буратино" состоялась на очной защите национальных фильмов среди лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино. По словам продюсеров, уже почти утверждены актеры на роль кукол, но их имена держат в секрете. При этом сам Буратино будет единственным персонажем, созданным при помощи трехмерной компьютерной графики. Композитором станет Алексей Рыбников - автор музыки к фильму "Приключения Буратино" 1975 года.

В беседе с журналистами Врубель отметил, что фильм станет переосмыслением уже известной истории.

"Мне кажется, сейчас, <...> когда новое российское кино уже очень активно развивается, стало понятно, что мы обращаемся к тому, что является "ДНК наших родителей", нас самих, чтобы потом это переосмыслить. И с точки зрения технологий, и что не менее важно, драматургии, с точки зрения современного отношения к герою, каких-то важных для него ценностей, вещей, изменений и так далее. Поэтому нам здесь все-таки очень симпатично, что это антураж необычный для того, что мы считаем русской или советской классической сказкой. Это средиземноморский город, конец XIX века, нам кажется, это то, что мы сегодня можем сделать максимально интересно для очень широкой семейной аудитории", - сказал он.

Предполагается, что фильм будет готов к концу 2025 года.