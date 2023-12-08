На выставке в Смольном показали портреты 50 героев Ленинградской битвы

Выставка открывает цикл юбилейных мероприятий к 80-й годовщине Ленинградской победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка "Герои Ленинграда", на которой представили 50 портретов защитников блокадного города, открылась в канун Дня Героев Отечества в Санкт-Петербурге. Как отметили в пресс-службе Смольного, выставка также открывает цикл юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

"На выставке - 50 портретов героев, которые защищали Ленинград. Она открывает цикл юбилейных мероприятий к 80-й годовщине Ленинградской победы. По решению президента этот юбилей отмечается на общероссийском уровне. Это героическая история. И наш город также был удостоен высокого звания "город-герой", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Выставка не разделяет героев по званиям: на ней представлены портреты как маршалов, так и рядовых - пехотинцев, летчиков, моряков. Ее организаторами выступили члены Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые также присутствовали на открытии и с которыми губернатор обсудил подготовку к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Среди прочего обсуждались и вопросы о патриотическом воспитании молодежи - в частности, вопрос о создании молодежного Поста №1 у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось Советской армии лишь год спустя, 27 января 1944 года. Этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской победы.