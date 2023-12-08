В Ашхабаде прошли выставка и концерт в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова

В рамках планшетной выставки были представлены копии фондовых фотоматериалов и документов, касающихся жизни и творчества композитора, из архивов Российского национального музея музыки

АШХАБАД, 8 декабря. /ТАСС/. Планшетная выставка о жизни и творчестве русского композитора, а также концерт его произведений прошли в Русском доме в Ашхабаде в честь 150-летия со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады приветствовать вас на концерте и выставке, посвященных 150-летию Сергея Рахманинова, гения русской музыки, имя которого золотыми буквами вписано в историю мировой музыкальной культуры. Идея совместного концерта воплотилась благодаря совместным усилиям посольства России, Министерства культуры Туркменистана, музыкантов, представляющих Туркменскую национальную консерваторию, Туркменскую национальную филармонию", - рассказала, открывая мероприятие, преподаватель консерватории Айна Широва.

В рамках планшетной выставки были представлены копии фондовых фотоматериалов и документов, касающихся жизни и творчества Рахманинова, из архивов Российского национального музея музыки. Мероприятие было организовано для всех желающих. Его посетители услышали романсы Рахманинова, сцену из оперы "Алеко", этюд-картину для фортепиано "Ярмарка" и другие произведения. Их исполнили народная артистка Туркмении, солистка Туркменской национальной филармонии Гульнар Нурыева, заслуженная артистка Туркмении, преподаватель консерватории Бибиджемал Аманова, преподаватели консерватории и ее студенты.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все его строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о воссоздании имения и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника. В честь 150-летия со дня рождения композитора 2023 год объявлен годом Рахманинова.