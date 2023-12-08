В Минске прошел показ спектакля "12" Центра театра и кино Никиты Михалкова

Постановка рассказывает о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний чеченец в убийстве своего приемного отца - русского офицера.

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Первый показ спектакля "12" в рамках гастролей Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова прошел в Минске при полном зале. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, посетивший Дворец Республики, где была показана постановка.

Михалков выступает и как режиссер спектакля, и как исполнитель ключевой роли в истории о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний чеченец в убийстве своего приемного отца - русского офицера.

Cпектакль отличается сложным техническим оформлением, создающим четырехуровневый эффект кинофильма: между сценой и зрительным залом установлен полупрозрачный экран, на который периодически выводятся кинокадры. Окно, на фоне которого разворачивается действие, также периодически становится экраном - окном в воспоминания героев. По сюжету заседание присяжных снимается на камеру, кадры с которой в реальном времени периодически выводятся на экраны по бокам сцены.

Премьера спектакля "12" состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. В постановке принимают участие Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, Рамиз Кялбиев, а также детский ансамбль "Амцабз". Как отметили в центре, это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года. Основу труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Гастроли организованы Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.