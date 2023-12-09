Губернский театр покажет сказку "Жили-были Пес и Волк"

Премьерные спектакли пройдут 9 и 10 декабря на малой сцене

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля для всей семьи "Жили-были Пес и Волк" состоится в Московском Губернском театре (МГТ), сообщила пресс-служба театра.

"Нам хотелось поговорить с большим и маленьким зрителем о том, что каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. О том, как больно терять эту любовь и как непросто обрести ее вновь. И еще о том, что нет ничего хуже равнодушия", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Аделины Сапаевой.

В МГТ новую жизнь получила народная сказка "Серко", ставшая когда-то знаменитой благодаря мультфильму Эдуарда Назарова. Как отметили в театре, для Сапаевой история изгнанного хозяевами из теплого хутора старого Пса - прежде всего история о любви.

"С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба, и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь", - анонсируют в пресс-службе. Там добавили, что в постановке "на равных играют артисты и куклы".

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Ирина Пономарева, хореограф Анна Гилунова. В постановке заняты в разных составах Сергей Ренсевич, Иван Иванов, Алексей Ярмущик, Евгений Сыркин, Андрей Щеткин, Алексей Веретин, Евгений Гомоной и другие артисты. Также на сцену выйдут студенты ВГИКа, которые учатся у художественного руководителя театра Сергея Безрукова.

Премьерные показы пройдут 9 и 10 декабря на малой сцене.