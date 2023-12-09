Алексей Учитель рассказал, что русские зрители из США смотрят "Слово пацана"

Режиссер назвал сериал предостережением, а не романтизацией преступной деятельности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал популярным в России и на Украине, потому что снят талантливо и достоверно, поделился своим мнением с ТАСС народный артист России, режиссер Алексей Учитель. По его словам, сериал смотрит даже русскоязычное население в Лос-Анджелесе.

"Первое - он сделан талантливо, профессионально в высоком смысле слова, веришь очень сильно тому, что происходит на экране, прекрасный подбор и молодых, и известных актеров. Плюс сюжет и ситуация, которая всегда была зрителю интересна, - сказал он, отвечая на вопрос о причинах такой большой популярности сериала. - Мне звонили из Лос-Анджелеса, там русскоязычное население тоже смотрит. Я думаю, многие сами наблюдали за этими процессами в 90-е, некоторые люди прошли через это".

По словам Учителя, у него не было сомнений, что "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызовет большие споры. "Но для интересного и серьезного произведения это обычное дело", - отмечает он.

Режиссер считает сериал прежде всего предостережением, а не романтизацией преступной деятельности. "Я считаю, что этот сериал - предостережение. Надо наоборот не копировать и создавать заново сейчас что-то подобное, а видеть, как это жестко, больно в фильме. Очень важно, чтобы это воспринимали не как агитку, а как предостережение", - сказал Учитель.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины признало, что российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" пользуется интересом на Украине и потребовало прекратить его распространение и продвижение.

О сериале

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. Главные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.

По сюжету главный герой, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей, регулярно сталкивается с давлением уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит с ними дружбу. Один из них - ровесник Марат - по стечению обстоятельств становится проводником Андрея в мир улиц и пацанских группировок.