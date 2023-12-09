В Красноярске фильм из Ирана получил гран-при фестиваля документального кино

Фильм "Один" режиссера Джафара Наджафи рассказывает о 14-летнем юноше, который заботится о матери и сестрах после смерти отца

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи получил гран-при I Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

"После долгих споров жюри гран-при I Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC в Красноярске в полном метре получил фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи. Это кино о четырнадцатилетнем юноше из деревни - Амире. После смерти отца на его плечи легла забота о матери, а также о двенадцатилетних сестрах-близнецах. Он, как может, ограждает своих сестер от оков традиций", - сообщили организаторы мероприятия.

По данным организаторов, приз за лучший фильм конкурса короткого и среднего метра получила картина "Ночной странник" режиссеров Джанлука Коцца и Леонардо да Роза из Бразилии. Приз в номинации "Лучший фильм по мнению зрителей" достался фильму "Жизнь как у всех". Режиссер картины - Фаустин Крос, которая представила две страны - Бельгию и Францию.

Первый международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 1 по 10 декабря. На участие в фестивале поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Среди стран-участниц фестиваля - Россия, Венгрия, Бельгия, Испания, Бразилия, Мексика и другие. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.