В Железноводске в 2024 году планируют провести кинофестиваль в память о Пускепалисе

В планах пригласить на фестиваль деятелей театра и кино

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Кинофестиваль "Герой и время" в память об актере и режиссере Сергее Пускепалисе проведут в 2024 году в Железноводске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Бакулин.

"Первый международный кинофестиваль "Герой и время" прошел в 2019 году в Железноводске. В последующие годы были введены ковидные ограничения для проведения мы планируем провести нашумевший кинофестиваль в память о трагически погибшем актере, Сергее Пускепалисе. Он погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе", - сказал Бакулин.

По его словам, ожидается участие известных деятелей театра и кино.

"Планируем устроить масштабный проект, пригласить десятки звезд отечественного и зарубежного искусства кино, показы различных кинолент, документальных и художественных, концерты, встречи с актерами, обширная образовательная программа. Это долгожданный кинофестиваль, не просто развлечение, а дань памяти герою. Жители и гости курорта часто интересовались именно этим мероприятием. Память о Сергее Витауто будет всегда", - прокомментировал глава Железноводска.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.