В Москве открылся благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

На мероприятии проводят мастер-классы и иммерсивные спектакли

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" начал работать в субботу на территории креативного пространства "Хлебозавод №9" в Москве.

"Сегодня здесь проходит традиционный зимний благотворительный фестиваль, которого вместе с нашими фондами мы ждем целый год. И перед Новым годом, когда город наряжается, мы собираемся, чтобы друг с другом пообщаться, показать, что мы сделали за этот год. Здесь открыт самый большой благотворительный маркет, где наши благотворительные фонды показывают то, что они сделали своими руками. Можно что-то купить, и тем самым вы поможете кому-то, кому помощь очень нужна", - сказала журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она отметила, что на фестивале также проводятся мастер-классы, три раза в день идут иммерсивные спектакли. Кроме того, желающие могут присоединиться к акции "Добрая елка" - надо снять с елки шарик с запиской, где указано пожелание, и подарить загадавшему подарок.

"Я собираюсь 100% себе на ярмарке что-то присмотреть. Здесь очень много всего интересного - от новогодних сувениров до каких-то вещей, которые можно поставить дома. Я каждый год с этой ярмарки себе что-то домой забираю", - добавила Драгунова.

Фестиваль "Город неравнодушных" будет идти также 10 декабря с 11:00 до 21:00.