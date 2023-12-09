В Архангельске представили издание об истории лагеря на Соловках в 1926-1927 годах

В него вошли все стороны лагерной жизни, включая производство и культурную жизнь

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Коллектив авторов представил в областной научной библиотеке имени Добролюбова в Архангельске книгу "Сосредоточили в своих руках значительную часть работ края" о Соловецком лагере принудительных работ особого назначения в 1926-1927 годах. Как рассказала ТАСС одна из составителей издания Анна Яковлева, отчет о работе лагеря в полном объеме публикуют впервые, он содержит очень подробное описание лагерной жизни, данные доклада и опыт Соловецкого лагеря легли в основу создания всей системы исправительно-трудовых лагерей СССР.

"В основе отчет администрации Соловецких лагерей за 1926-1927-й операционный год. Операционной год - это период с конца сентября одного года до 1 октября следующего года, то есть от навигации до навигации. Фрагментарно исследователи с ним работали, но полностью он раньше никогда не публиковался. Также в издании комментарии, историографический обзор, общая история Соловецких лагерей показана, мы составили карту всех лагерных отделений на это время", - сказала Яковлева.

В издании показали все стороны лагерной жизни: производство, охрана, медицинская часть, культурная жизнь, дан общий портрет заключенных по национальности, срокам, возрасту, партийной принадлежности. Соловецкий лагерь особого назначения создали в 1923 году. На тот момент он был единственным лагерем органов госбезопасности и стал испытательной площадкой, полигоном для будущих лагерей ГУЛАГа. "Началось строительство промышленных предприятий, железных дорог, шоссейных дорог, освоение отдаленных районов, строительство, где не было населения, и предполагалось, что все это смогут строить заключенные. И как раз опыт использования труда заключенных, он изучался на примере Соловецкого лагеря", - отметила собеседница агентства.

Детальный источник

К 1926-1927 годам СЛОН располагался уже не только на Соловках, где было шесть отделений, но и на материке. Прибрежные отделения назывались "лагерные командировки", в книге дано описание всех этих частей лагеря. Яковлева, а также и.о. заведующего кафедрой отечественной истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного Арктического федерального университета Татьяна Тетеревлева и научный сотрудник отдела истории Соловецкого архипелага Соловецкого музея-заповедника Елена Шурупова работали над изданием пять лет. Как отметила Яковлева, несмотря на то, что соавторы давно занимаются историей СЛОН, некоторые факты были и для них новыми.

"Меня, например, поразило, что 15 норм питания было в лагере: усиленная - самая большая, потом по мере убавления основная, штрафная, лазаретная и даже монашеская была норма. Это подтверждает тот факт, что и монахи работали в монастыре, у них была своя какая-то особая норма питания", - рассказала Яковлева. Очень тщательно была просчитана стоимость содержания заключенных: в год 211 рублей 76 копеек. Было учтено все - довольствие, медико-санитарные, административные расходы, отопление, перевозка, культурно-просветительская работа, ремонт зданий и т. д. "Даже не представляете, насколько подробный отчет. Там есть даже, сколько удалено зубов с анестезией, без анестезии, сколько пломб поставили каких: гуттаперчевых, золотых и фарфоровых", - добавила она.

Как отмечают соавторы, период функционирования лагеря и тюрьмы на Соловецких островах - тяжелая страница прошлого, требующая особого внимания и изучения. Точных данных о том, сколько узников прошло через лагерь и тюрьму на Соловках, нет, поскольку многие архивы уничтожены или до сих пор закрыты. Ориентировочно, в Соловецком лагере содержались от 80 до 100 тыс. человек, от 15 до 20 тыс. узников погибли.