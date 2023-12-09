В Казахстане проект "Русские сезоны" завершился гала-концертом "Дуэт двух столиц"

Российские и казахстанские солисты исполнили дуэты из опер Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Александра Даргомыжского, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Жака Оффенбаха, а также арии из казахстанских опер "Абай" и "Биржан и Сара"

АСТАНА, 9 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт "Дуэт двух столиц", который прошел в театре "Астана Опера", завершил международный проект "Русские сезоны" в Казахстане. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Гала-концерт "Дуэт двух столиц" организован Московским музыкальным театром "Геликон-опера" Дмитрия Бертмана совместно с коллективом государственного театра оперы и балета "Астана Опера". На сцене театра выступили российские и казахстанские солисты. Они исполнили дуэты из опер Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Александра Даргомыжского, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Жака Оффенбаха, а также арии из казахстанских опер "Абай" и "Биржан и Сара". При этом впервые артисты театра "Геликон-опера" пели на казахском языке. Руководили музыкальным действием главный дирижер "Геликон-оперы" Валерий Кирьянов и дирижер театра "Астана Опера" Руслан Баймурзин.

"Дружба в сфере культуры между Россией и Казахстаном насчитывает многие десятилетия. Проект "Русские сезоны", который проходит весь 2023 год, дает нам возможность привезти в дружеский, братский Казахстан максимальное количество российских творческих коллективов. Это позволило показать нашим соседям, друзьям все, чем богата российская культура", - рассказал заместитель министра культуры России Андрей Малышев журналистам. Он выразил надежду, что сотрудничество двух стран в сфере культуры будет продолжено.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева напомнила, что проект "Русские сезоны" стартовал в марте на сцене театра "Астана Опера". В течение года казахстанские зрители увидели спектакли, концерты, мастер-классы и выставки с участием российских артистов и музыкантов.

"Все это является залогом крепких дружественных отношений между нашими странами. Сегодня культура играет важную роль в создании единства человечества, она объединяет людей разных национальностей, религий, позволяя им найти общий язык и понимание друг друга", - сказала Балаева. По ее словам, в будущем году в Казахстане также запланировали несколько мероприятий с участием известных деятелей культуры и искусства России.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством и Минкультуры РФ и проходит в этом году при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана.