Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал "Слово пацана"

Председатель Союза кинематографистов РФ отметил, что картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Призывы запретить или ограничить показ сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" российского режиссера Жоры Крыжовникова являются огромной глупостью, так как картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы - говно-родители. А то что показывают то что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять - вот что было, чего не должно [было] быть", - сказал он на пресс-конференции в Минске, где проходят показы спектакля "12" Центр театра и кино под руководством Михалкова.

По его словам, "Жора Крыжовников - очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует". "Именно поэтому все так всполошились [после выхода сериала]", - указал кинематографист, отметив, что "никто не всполошился", когда выходили фильмы про "всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari.

"Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?" - заявил Михалков.