Михалков: размер выплаты за лучший фильм Евразийской кинопремии должен составлять $1 млн

Глава Союза кинематографистов подчеркнул, что "это должно быть очень привлекательно"

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Евразийская кинопремия должна стать "мощной" с финансовой точки зрения. Размер выплаты за лучший фильм должен составлять $1 млн. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"Я предложил в прошлом году создать Евразийскую [кино]академию и евразийский аналог "Оскара". Причем очень богатую премию. Объясню почему: "Оскар" не дает денег. Но вручение "Оскара" дает тебе возможность встать на другую ступеньку: просто твой гонорар за следующую картину будет больше. Так этого еще нет у молодой премии, то она должна быть очень мощной с точки зрения финансов", - сказал он на пресс-конференции в Минске, где проходят показы спектакля "12" Центр театра и кино под руководством Михалкова.

Глава Союза кинематографистов подчеркнул, что "это должно быть очень привлекательно". "Если это, допустим, [премия] за лучший фильм, то это эквивалент $1 млн. Каждая следующая номинация - по $250 [тыс.]. В той валюте страны, где это находится. Картины, которые получили эти премии, они обязаны будут быть прокатываться в тех странах, которые входят в эту академию", - рассказал Михалков о замысле премии. По его словам, предполагается, что "каждая [входящая в Евразийскую киноакадемию] страна отбирает те картины, которые со всего мира ей приходят, потом международное жюри отбирает шорт-лист".

"Лучшие фестивали европейские, они умерли. "Оскар" умер. Ты обязан [для участия в фестивалях] выполнять требования, без которых твою картину не возьмут даже рассматривать. Там должно быть это, это, это. Тогда ее будут рассматривать", - описал Михалков ситуацию в мировом кино, которую, как он считает "нужно уравновешивать", потому что "от всего этого мир устал".

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара", Михалков выступил весной 2022 года. Начать ее вручение рассчитывают в 2024 году. Создание киноакадемии и кинопремии режиссер считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства". В конце ноября Михалков заявил, что учреждения Евразийской киноакадемии поддержали Иран и страны Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее режиссер сообщил ТАСС, что глава КНР Си Цзиньпин поддержал идею премии Евразийской киноакадемии, а также предложил проводить аналог музыкального конкурса "Евровидение" для евразийского пространства.