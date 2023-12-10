Оперные солисты Мариинки дадут концерт в Ненецком автономном округе

Мероприятие пройдет во дворце культуры "Арктика" в Нарьян-Маре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Группа солистов оперы Мариинского театра выступит в Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"На сцене Концертного зала дворца культуры "Арктика" в Нарьян-Маре 10 декабря состоится концерт солистов оперной труппы Мариинского театра. В заполярном городе выступят баритон Вячеслав Васильев, меццо-сопрано Ирина Шишкова, тенор Антон Халанский и сопрано Екатерина Гончарова", - рассказали в пресс-службе.

Слушателей ждет насыщенная программа из сочинений русских и европейских композиторов - прозвучат арии и дуэты из знаменитых опер мирового репертуара, сцены из классических оперетт, романсы и неаполитанские песни.

Особым разнообразием порадует русский репертуар: прозвучат романсы "Ночь" Антона Рубинштейна, "Я жду тебя" Сергея Рахманинова, "День ли царит" Петра Чайковского, песни Серафима Туликова и Исаака Дунаевского, а также русская народная песня "Вдоль по Питерской". На концерте также будут исполнены ария Германа из оперы "Пиковая дама" и Серенада Дон-Жуана Чайковского.

Ранее на этой неделе концерт за Северным полярным кругом - в городе Салехарде - дали народные артисты России дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра.