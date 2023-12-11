В Тунисе прошел международный фестиваль "Театральные дни Карфагена" с участием России

Главной его темой стала драматургия классика мировой литературы Антона Чехова

РАБАТ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. 24-й международный фестиваль "Театральные дни Карфагена" прошел в Тунисе с участием коллективов из России со 2 по 10 декабря, главной его темой стала драматургия классика мировой литературы Антона Чехова.

"Фестиваль "Театральные дни Карфагена" - это мероприятие с большими традициями, по праву входящее в число крупнейших и наиболее известных международных театральных форумов Африки. В нынешнем году Русский дом в Тунисе стал одним из его основных партнеров", - рассказал в телефонной беседе корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.

"В этом году дирекция фестиваля решила обратиться к наследию нашего великого театрального драматурга Антона Павловича Чехова. Русский дом в Тунисе с радостью откликнулся на предложение тунисской стороны, организовав в тесном партнерстве с устроителями участие театральных коллективов из России с постановками по произведениям классика мировой литературы", - продолжал собеседник агентства.

По его словам, на фестивале выступили московский театр "Школа драматического искусства" со спектаклем "Чехов в 3D" и санкт-петербургский Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева со своей интерпретацией шутки-комедии "Медведь". "Обе эти театральные постановки представляют собой новинки нынешнего сезона", - добавил Зайцев.

Кроме того, в рамках фестиваля Государственным музеем истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля была подготовлена выставка под названием "Нужны новые формы: А. П. Чехов и театр", которую все желающие смогли посетить в столичном комплексе "Город культуры". Также в Тунисе в дни фестиваля побывали представители Российского института театрального искусства, которые провели серию мастер-классов для актеров тунисских театров и студентов столичного театрального института. "В параллельной программе фестиваля приняли участие: директор ТЮЗа имени А.А. Брянцева Светлана Лаврецова и руководитель отдела ГМИРЛИ В. И. Даля "Дом-музей А. П. Чехова" Эрнест Орлов. Российские специалисты выступили с докладами на тематических форумах и круглых столах", - рассказал директор Русского дома.

"Спектакли российских театров прошли при полных аншлагах и вызвали большой интерес у местной публики и российских соотечественников, проживающих в Тунисе. Мы уверены, что театральное сотрудничество между нашими странами стало гораздо крепче и будет активно развиваться в дальнейшем. На церемонии закрытия, прошедшей в "Городе культуры", организаторы подчеркнули особую роль театра, способствующую социокультурной самореализации личности, развитию ее индивидуальных наклонностей, способностей и талантов", - отметил Зайцев.

"Завершившийся фестиваль, в котором приняли участие театральные коллективы из 28 стран, а более 10 тыс. зрителей увидели свыше 60 спектаклей, сполна выполнил свою высокую культурную миссию. С нетерпением будем ждать и готовиться к 25-м "Театральным дням Карфагена", - подытожил он.