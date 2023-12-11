Фильм "Теща" вновь возглавил кинопрокат в России

По данным портала Kinobusiness, картина собрала 124,6 млн рублей за минувшие выходные

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская комедия "Теща" Аскара Узабаева вновь стала лидером кинопроката в России, собрав 124,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 7 по 10 декабря.

Фильм, вышедший 30 ноября, рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, которая полностью контролирует свою семью и имеет претензии к своему зятю. Роль Ольги Николаевны сыграла Лариса Гузеева. Также в фильме снялись Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

На второй строчке рейтинга оказался российский фильм "Елки 10" режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова, стартовавший в прокате 7 декабря и собравший 116,2 млн рублей. Роли в картине исполнили Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие.

На третьем месте - японский мультфильм "Мальчик и птица", ставший последней работой Хаяо Миядзаки и собравший 106,5 млн рублей. Картина вышла в России 7 декабря. В центре сюжета - школьник Махито, живущий в Японии во времена Второй мировой войны. В результате бомбардировки погибает его мать, а отец вскоре вместе с сыном перебирается в деревню и женится на тете Махито - сестре его погибшей матери. В новом месте мальчику приходится непросто, к тому же он замечает повсюду странную цаплю. В один из дней большая серая птица сообщает Махито, что он может увидеть свою мать. Вместе они отправляются в путешествие.