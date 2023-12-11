В Киргизии при поддержке РФ открылась выставка "Под знаком Чингиза Айтматова"

Посетители смогут увидеть редкие фотографии писателя, а также ознакомиться с цитатами и воспоминаниями о нем современников, которые хранятся в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная творчеству киргизского писателя Чингиза Айтматова, открылась в Бишкеке при поддержке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Об этом сообщило посольство РФ в Киргизии.

"Выставка "Под знаком Чингиза Айтматова" открылась в Бишкеке 11 декабря", - говорится в сообщении. Посольство РФ уточнило, что Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля предоставил материалы "о жизни и творчестве писателя из своего собрания".

Посетители выставки смогут увидеть редкие фотографии Айтматова, а также ознакомиться с цитатами и воспоминаниями о нем современников, которые хранятся в российском музее. "В этом году Кыргызстан, Россия и весь мир отмечают 95-летие со дня рождения великого писателя Чингиза Торекуловича Айтматова", - напомнили в посольстве.

Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер (Таласский кантон Киргизской АССР, ныне на территории Таласской области Киргизии). Писатель не дожил всего полгода до своего 80-летия. Он умер 10 июня 2008 года в клинике города Нюрнберг от воспаления легких. Из-под пера Айтматова вышли десятки повестей и романов на русском и киргизском языках, в том числе "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря". Его произведения переведены на 176 языков мира. Общий тираж изданных за рубежом книг Айтматова составляет около 80 млн экземпляров.