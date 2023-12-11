Сокуров сообщил о переносе премьеры новой версии "Александры" в Петербурге

Показ планируется провести позднее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров сообщил об отмене премьерного показа новой редакции фильма "Александра" с Галиной Вишневской в главной роли, который должен был состояться 12 декабря в Санкт-Петербурге. Показ планируется провести позднее, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Сокурова.

"Сегодня, 11 декабря, - годовщина смерти Галины Павловны Вишневской, которая ушла в 2012 году. К сожалению, по независящим от меня причинам мы не сможем 12 декабря провести премьерный показ новой версии фильма "Александра" в петербургском кинотеатре "Аврора", как это было объявлено ранее. Сделаем это чуть позже и в другом месте", - приводятся в сообщении слова режиссера.

Ранее сообщалось, что фильм "Александра" получил удостоверение на повторный прокат. В реестре прокатных удостоверений Минкультуры РФ указано, что картина выйдет в "авторской редакции 2023 года" с возрастной маркировкой "16+". Предполагалось, что премьеру покажут 12 декабря на Фестивале Галины Вишневской, который проходит в Петербурге в эти дни.

Как отмечал Сокуров, "Александра" в новой версии "эмоционально и по атмосфере выглядит абсолютно по-новому: там есть новые эпизоды, новые художественные решения". По его словам, картина стала "немного лаконичнее", "это новый драматургический и эстетический уровень качества".

Сюжет фильма разворачивается в Чечне, куда приезжает пожилая женщина Александра, чтобы навестить своего внука - офицера российской армии. Фильм повествует о сложной ткани человеческих отношений. Для "Александры" Сокуров впервые сам создал сценарий, написав его специально для Галины Вишневской. Мировая премьера картины состоялась на 60-м Каннском фестивале в 2007 году, она номинировалась на Золотую пальмовую ветвь. В России фильм впервые вышел в прокат в ноябре 2007 года.