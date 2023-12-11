В Калмыкии прошла премьера вербатима о депортации народа

В рамках проекта также показан короткометражный фильм Арлтана Бембеева "Прощай, земля калмыцкая"

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьера вербатима "Я помню…", посвященного депортации калмыцкого народа в годы сталинских репрессий, состоялась с аншлагом в понедельник в Республиканском русском театре драмы и комедии Республики Калмыкия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор театра, народный артист Калмыкии Виктор Хаптаханов.

"Вербатим "Я помню…" - это документальный спектакль, который состоит из монологов тех, кто, будучи детьми и подростками, пережил депортацию калмыцкого народа в декабре 1943 года. Благодаря этим личным воспоминаниям зритель узнает, как проходила высылка, адаптация юного поколения спецпереселенцев в местах вынужденного проживания без политических оценок. Я сам родился в Сибири в семье депортированных и считаю важным чтить память погибших и помнить о силе духа людей, переживших эти страшные испытания", - сказал он.

В жанре вербатима театр работает впервые, уточнил гендиректор театра. Идея и сценарий проекта принадлежат руководителю литературно-драматургической части театра Ирине Горяшкиевой, постановщиками выступили Леонид Сангаджиев и Санал Церенов. Монологи спецпереселенцев читают заслуженные артисты Калмыкии Василий Муджиков и Юлия Клейнер, а также молодые актеры Карина Вяльшина и Сергей Цебеков. "На калмыцкой сцене есть немало хороших спектаклей на основе литературных произведений или воспоминаний спецпереселенцев, но все они театрализованы. В нашем случае сохраняется чистота жанра ради максимальной достоверности и документальности", - добавил Виктор Хаптаханов.

Как рассказала ТАСС автор проекта, вербатим знакомит с судьбами четырех людей. Это истории Сергея Иванова, высланного 10-летним мальчиком вместе с семьей из Улан-Хольского улуса Калмыцкой АССР в Новосибирскую область, уроженки Башанты 17-летней Симы Польтеевой, оказавшейся с семьей в Красноярском крае, а также родившегося в Ханты-Мансийске Володи Санчирова и 13-летней Лизы Басановой из Элисты. Адаптированные для сцены фрагменты используемых в постановке текстов взяты из серии интервью доктора исторических наук Эльзы Баир Гучиновой "У каждого своя Сибирь. Истории о депортации калмыков".

В рамках документального проекта показан короткометражный художественный фильм Арлтана Бембеева "Прощай, земля калмыцкая". "Посмотреть вербатим зрители смогут до 14 декабря включительно, но билеты раскупили еще до того, как появилась реклама. 12 декабря вход будет свободным для всех желающих", - добавила Горяшкиева.

28-29 декабря 1943 года в СССР проходила массовая депортация калмыков в Сибирь. В память об этом в 2004 году власти учредили День памяти жертв депортации калмыцкого народа. С тех пор памятные мероприятия в регионе ежегодно проходят 28 декабря.