В Москве наградили художников - победителей конкурса "Архитектура дипломатии"

Лауреатами стали Игорь Борисов, Елизавета Васильева, Анна Катухина, Ксения Мокрова, Нарек Мусоян, Ксения Солонцова, Анастасия Федулова, Анастасия Черных и Анна Шелухина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В Доме приемов МИД РФ прошла церемония награждения художников - лауреатов II Открытого Всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии". Среди членов жюри - президент Российской академии художеств Зураб Церетели и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

В связи с проведением Года музыки и отмечаемым 150-летием композитора Сергея Рахманинова участникам конкурса была предложена тема "Архитектура - музыка, застывшая в камне". Авторы в своих картинах провели параллели между музыкальными произведениями российских композиторов и особняками - памятниками архитектуры, находящимися в ведении Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК), которое выступило организатором мероприятия. На суд жюри представили 71 работу, композиции выполнены в различных техниках: от акварели до графики.

Лауреатами стали художники Игорь Борисов, Елизавета Васильева, Анна Катухина, Ксения Мокрова, Нарек Мусоян, Ксения Солонцова, Анастасия Федулова, Анастасия Черных и Анна Шелухина.

Главный советник ГлавУпДК Александр Сухорученко зачитал приветствие начальника управления Вячеслава Фатина. "Я рад, что наша инициатива, родившаяся в прошлом году ровно в тот момент, когда все мы познакомились с феноменом так называемой отмены русской культуры, живет и развивается. Сегодня мы вновь встречаемся в стенах этого красивейшего особняка, чтобы познакомиться с молодыми и талантливыми художниками, - сказал Фатин. - В этом году увеличилось и количество работ, и география участников. "Архитектура дипломатии" объединила молодых художников из 31 региона нашей страны".

По словам заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Василия Ниорадзе, конкурс соединяет дипломатию и архитектуру. "Сейчас уже зарождается традиция. <…> Это нетривиальная задача объединить сложносоединимое. Не просто соединить, но еще и выразить художественными средствами", - отметил дипломат.