На Урале представили уникальную композицию из мастерской Фаберже

В экспозиции также представлен редкий исторический документ 1670 года - "жалованная грамота царя Алексея Михайловича"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Международный центр искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге представил камнерезную композицию "Белые медведи на льдине", созданную в начале XX века в мастерской Карла Фаберже, а также другие предметы искусства на выставке аукционного дома "Литфонд", передает корреспондент ТАСС.

"Это совершено уникальная вещь, изготовленная по технологии знаменитого "Зимнего яйца" Фаберже. На уральском хрустале капли из горной платины, инкрустированные алмазами", - рассказал генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров.

Дом организовал предаукционную выставку редких и значимых лотов из своей коллекции, многие из них выставят на торги. В экспозиции представлен редкий исторический документ 1670 года - "жалованная грамота царя Алексея Михайловича уфимскому воеводе Василию Аничкову на земли по случаю заключения мира с Польшей". В музее отмечают, что грамота сохранилась с оригинальным футляром с восковой печатью. Кроме того, здесь представлено первое издание "Полтавы" Пушкина, которую поэт получил из типографии на руки, добавляет Бурмистров.

На экспозиции посетители увидели, в том числе, архив документов крупнейшего купеческого рода Строгановых, первую "Межевую книгу Пермского наместничества", семейные иконы известных уральских промышленников Демидовых, икону "Вознесение Богоматери на небо" из коллекции Цесаревича Алексея Николаевича 1913 года и другие экспонаты.

Представительство аукционного дома "Литфонд" открылось 11 декабря в Екатеринбурге, первые торги здесь состоятся 14 декабря.