В Петербурге покажут премьеру фильма "Феррари" 20 декабря

Она состоится в кинотеатре "Аврора" на несколько дней раньше мирового релиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьера нового фильма Майкла Манна "Феррари" с Адамом Драйвером, Пенелопой Крус и Шейлин Вудли в главных ролях состоится в петербургском кинотеатре "Аврора" 20 декабря, на несколько дней раньше мирового релиза. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

"20 декабря в 19:30, за несколько дней до мирового релиза, первыми покажем новый фильм Майкла Манна - "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях", - отметили в пресс-службе. Ожидается, что картину представит генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер", актер дубляжа и продюсер Алексей Рязанцев.

События, описанные в киноленте, разворачиваются летом 1957 года, когда Энцо Феррари переживал личный и профессиональный кризис. Над компанией, которую он и его жена Лаура создали с нуля десять лет назад, нависла угроза банкротства. Их брак рушится после смерти единственного сына Дино, а также из-за отношений Энцо с Линой Ларди (ее роль исполнила Шейлин Вудли), с которой у них родился сын Пьеро. Феррари считает, что исцелить жизненные травмы он сможет, поставив все на опасную автомобильную гонку через всю Италию Mille Miglia ("Милле милья"). Мировая премьера фильма состоялась 31 августа на 80-м Венецианском кинофестивале.

Кинокомпания "КарроПрокат" выпустит фильм "Феррари" на широкие экраны в России 21 декабря.