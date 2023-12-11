Три кинокартины, снятые в Мурманской области, получили региональные рибейты

Кинопроизводители смогут вернуть до 30% средств

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Два художественных фильма, снятые в Мурманской области, "Светлячок" и "Непослушник-3", а также сериал "Полярный-3" получат региональные рибейты (возврат части средств, потраченных на производство картин). Кинопроизводители смогут вернуть до 30% средств, потраченных на съемки, сообщила вице-губернатор Заполярья Елена Дягилева.

"Конкурсная комиссия решила дать рибейты сериалу "Полярный-3" - это хит телеканала ТНТ, художественному фильму "Светлячок", который больше относится к авторскому кино, и еще один полнометражный фильм - это "Непослушник-3". Все картины сняты в Мурманской области", - сказала Дягилева на оперативном совещании в региональном правительстве.

Она добавила, что всего в 2023 году в Мурманской области было снято 17 кинопроектов и две телевизионные программы. "Кино - это драйвер экономики региона, каждый вложенный нами рубль на развитие кинопроизводства приносит минимум 5 рублей дохода. Это средства, которые мы можем просчитать, основываясь на тех затратах, которые сами понесли, понятно, что количество фильмов, которые снимаются в нашем регионе, гораздо больше", - пояснила Дягилева.

Как уточнили ТАСС в Центре поддержки кинопроизводства Мурманской области, картинам, получившим рибейты в 2023 году, возместят порядка 12,7 млн рублей на кинопроизводство. Сумма субсидии составила 30% от затрат. Около 5,3 млн рублей получила компания "123 продакшн" за третий сезон сериала "Полярный", который снимался весной 2023 года в Кировске, Апатитах и Полярных Зорях. Чуть более 6 млн рублей получила киностудия "Соль" за съемки фильма "Светлячок", которые проходили в Мурманске и Кольском районе. 1,3 млн рублей получила компания "Глобал Фильм Дистрибьюшн" за фильм "Непослушник - 3".

"Всего в этом году на конкурс рибейтов было заявлено пять кинокомпаний, субсидии в итоге получили только три, потому что у двух по некоторым позициям не было готово документов, в частности, договоров с прокатчиками. А это наша принципиальная позиция, чтобы фильм дошел до зрителей, а не был снят "в стол", - сказала ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.

В 2024 году на рибейты запланировано 15 млн рублей. В Мурманской области будут вестись съемки фильмов "Челюскин. Первые", "Дельные люди. Арктика", "Полярная дивизия", сериал "Буровая", а также продолжение сериалов "Заполярный вальс" и "Полярный".

О кинопроизводстве

Мурманская область в 2022 году впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам информационную и организационную поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".