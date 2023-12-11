Ольга Лерман и Анна Михалкова сыграют Екатерину II в новом полнометражном фильме

По словам генерального директора ЦПШ Вадима Верещагина, фильм выйдет в кинотеатрах 14 марта 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Екатерина Великая" станет третьим фильмом цикла исторических проектов "Русь" после работ Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император" и "Императрицы", которые вышли в 2022 и 2023 годах. Императрицу в разные периоды сыграют актрисы Ольга Лерман и Анна Михалкова, сообщил режиссер картины Морад Абдель-Фаттах.

"Екатерина Вторая - одна из самых ярких, думаю, что и одна из самых известных императриц страны. Важно было в кино, по крайней мере для меня, показать ее настроения. <…> Естественность образа была основной целью в создании этой картины. От образа мы и отталкивались, там несколько периодов жизни, пригласили сниматься Ольгу Лерман - это средний период становления. Затем основной период правления - это Анна Михалкова. На мой взгляд, это две самые живые и органичные актрисы", - сказал он на презентации проектов кинокомпании "Централ партнершип" (ЦПШ).

По словам генерального директора ЦПШ Вадима Верещагина, фильм выйдет в кинотеатрах 14 марта 2024 года.