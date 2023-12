"Оппенгеймер" поборется за "Золотой глобус" в главной номинации

81-я церемония вручения премии пройдет 7 января

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer) попала в список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". Списки были опубликованы на сайте премии.

Картина о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере поборется за награду с кинолентами "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall) Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе, "Маэстро" (Maestro) Брэдли Купера, "Прошлые жизни" (Past Lives) Селин Сон, "Зона интересов" (The Zone of interest) Джонатана Глейзера.

Нолан, Купер, Скорсезе, Сон также претендуют на награду за лучшую режиссерскую работу. Конкуренцию в этой категории им составят Грета Гервиг с картиной "Барби" (Barbie), а также Йоргос Лантимос, снявший фильм "Бедные-несчастные" (Poor things).

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии пройдет 7 января.