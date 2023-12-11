Фильм "Барби" лидирует по количеству номинаций на "Золотой глобус"

Картина будет претендовать на победу в том числе в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий"

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Картина "Барби" (Barbie) попала в итоговый список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а также получила еще восемь номинаций. Списки претендентов на победу были опубликованы на сайте премии.

Картина Греты Гервиг об одной из самых популярных кукол будет претендовать на победу в том числе в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий".

Компанию фильму в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" составили киноленты "Бедные-несчастные" (Poor things) Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли, "Air: Большой прыжок" Бена Аффлека о компании Nike, "Май декабрь" (May December) Тодда Хейнса, "Американское чтиво" (American Fiction) Корда Джефферсона и "Оставленные" (The Holdovers) Александра Пэйна.

На втором месте по количеству номинаций - биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Эта картина поборется за восемь наград, включая категории "Лучший драматический фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии пройдет 7 января.