Добровольская и Пересильд стали лучшими актрисами по версии премии "Звезда театрала"

Евгения Добровольская получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Татьяны в постановке "Космос" в МХТ им. Чехова, Юлия Пересильд стала лучшей театральной актрисой в кино, сыграв Женю Беляеву в фильме "Вызов"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Артистки Евгения Добровольская, Юлия Пересильд и Анна Якунина стали лауреатами международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Церемония награждения проходит в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Добровольская получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Татьяны в постановке "Космос" в МХТ им. Чехова. "Я много лет наблюдаю за лауреатами премии "Звезда театрала" и всегда радовалась за своих коллег, которые эту премию получали. Ценность этой премии именно в том, что голосуют зрители. Это самое ценное. Никто не диктует, зритель сам выбирает. Это очень ценно", - сказала Добровольская, выступая по видеосвязи, так как не смогла присутствовать на вручении из-за съемок.

Пересильд стала лучшей театральной актрисой в кино, сыграв Женю Беляеву в фильме "Вызов". "Эта номинация действительно очень необычная. Театральная актриса в кино. Само по себе кино и театр - это такие две разные сферы. И они друг друга не всегда долюбливают. Потому что кино всегда мешает репетировать. А репетиции всегда мешают сниматься в кино", - поделилась впечатлениями артистка.

Якунина стала обладательницей премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана", исполнив роль Люськи в спектакле "Бег" на сцене "Ленкома Марка Захарова".

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.