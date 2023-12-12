В Москве наградили лауреатов премии "Звезда театрала"

Церемония награждения прошла в театре имени Вахтангова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения международной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" прошла в понедельник в театре имени Вахтангова в Москве. Лучшим спектаклем объявлена "Зойкина квартира" Театра имени Пушкина, лучшим режиссером - Владимир Панков. Победителями в разных актерских номинациях стали Евгения Добровольская, Юлия Пересильд, Игорь Костолевский, Иван Янковский, передает корреспондент ТАСС.

Награды раздали в 18 номинациях, победителей в 17 категориях выбрали зрители путем интернет-голосования, а троих "Легенд сцены" определила редколлегия журнала "Театрал" и утвердил общественный совет премии.

Легенда сцены

Премию в номинации "Легенда сцены" на сцене Вахтанговского театра получил народный артист РФ Василий Бочкарев.

"Легенда театра - я так задумался, в этом слове есть что-то такое двойственное. С одной стороны, что-то реальное, а с другой стороны - что-то такое из мира воображения. Я думаю, что здесь сегодня будут еще стоять легенды. Я хочу пожелать всем легендам, чтобы это были живые легенды. Хочется сказать большое спасибо своей судьбе, судьбе в театре, судьбе жизни. Потому что артист складывается, прежде всего, из того, с кем он общается", - сказал Бочкарев, принимая награду.

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова также удостоенная премии "Легенда сцены", не смогла лично присутствовать, поскольку находится на гастролях в Ростове-на-Дону. Третьей обладательницей награды в этой номинации стала народная артистка РФ Ольга Яковлева. Она вышла на вахтанговскую сцену и, принимая награду, поблагодарила за столь высокую оценку ее труда.

Лучшие спектакли

Лучшим спектаклем большой формы, по мнению зрителей - участников голосования на международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", стала постановка "Зойкина квартира" Евгения Писарева в Театре имени Пушкина.

Памятную статуэтку за этот спектакль вручил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. "Я никогда на этой сцене не стоял, но я десятки раз в своей жизни, со студенческих лет, бывал в этом зале и смотрел великие вахтанговские спектакли. <…> Я помню потрясающий спектакль "Дамы и гусары", помню спектакль "Конармия" по рассказам Бабеля. Это были великие спектакли. <…> Я воспользуюсь возможностью, выйдя на эту сцену, признаться в любви драматическому театру - русскому, советскому, отечественному драматическому театру", - сказал Гусман. На сцену для получения награды вышла исполнившая главную роль в спектакле Александра Урсуляк.

Награду в номинации "Лучший спектакль. Малая форма" получил "Генерал и его семья" Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова. Лучшим музыкальным спектаклем стала "Свадьба Кречинского" Алексея Франдетти в Малом театре. "Остров сокровищ" Александра Коручекова в РАМТе зрители назвали лучшим спектаклем для детей и юношества.

Лучшим режиссером признали Владимира Панкова за постановку спектакля "Мандат" по одноименной пьесе Николая Эрдмана в театре Et Cetera.

Актеры и актрисы

Лучшими актерами зрители назвали артистов театра и кино Игоря Костолевского, Ивана Янковского и Игоря Карташева. Игорь Костолевский был удостоен награды в номинации "Лучшая мужская роль" за исполнение роли Габито в спектакле "Любовь по Маркесу" в Театре имени Маяковского. "Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, потому что без вас мы никто. Это банально, но это действительно так. Все, что мы делаем, это в конечном итоге обращено к вам, зрителям, вашему сердцу. Вы это либо принимаете, либо не принимаете. Вы приняли, и я вам за это очень благодарен", - сказал Костолевский, принимая статуэтку. Он поблагодарил со сцены свою жену, а также режиссера Егора Перегудова, который подарил ему роль 90-летнего старика, обеспечив как минимум еще на 15 лет творческой жизни.

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" победил Игорь Карташев за исполнение роли графа Палена в спектакле "Павел I" в Театре им. Вахтангова.

Иван Янковский получил премию за исполнение роли Евгения Бокова в сериале "Фишер" в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино". "Большое спасибо всем. Не буду скрывать, для меня большая честь оказаться на этой сцене. Не как артист в спектакле, но хоть как артист, который получает награду за красоту. Я хотел бы поблагодарить всех создателей картины "Фишер", в особенности продюсеров", - сказал Янковский.

Лучшими артистками, по мнению зрителей, стали Евгения Добровольская, Юлия Пересильд и Анна Якунина. Добровольская получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Татьяны в постановке "Космос" в МХТ им. Чехова. "Я много лет наблюдаю за лауреатами премии "Звезда театрала" и всегда радовалась за своих коллег, которые эту премию получали. Ценность этой премии именно в том, что голосуют зрители. Это самое ценное. Никто не диктует, зритель сам выбирает. Это очень ценно", - сказала Добровольская, выступая по видеосвязи, так как не смогла присутствовать на вручении из-за съемок.

Пересильд стала лучшей театральной актрисой в кино, сыграв Женю Беляеву в фильме "Вызов". "Эта номинация действительно очень необычная. Театральная актриса в кино. Само по себе кино и театр - это такие две разные сферы. И они друг друга не всегда долюбливают. Потому что кино всегда мешает репетировать. А репетиции всегда мешают сниматься в кино", - поделилась впечатлениями артистка.

Якунина стала обладательницей премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана", исполнив роль Люськи в спектакле "Бег" на сцене "Ленкома Марка Захарова".

Другие номинации

В номинации "Лучший социальный проект в театре" победил спектакль "Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом" Интегрированного театра-студии "Круг II". За награду он конкурировал со спектаклем "Поиск продолжается" Театра им. Маяковского и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и благотворительным проектом МХТ им. Чехова #ТеатрПомогает. Для награждения лауреатов на сцену вышел руководитель медиагруппы "Всероссийского общества глухих" Николай Шмелев.

В номинации "Лучший региональный театр" победил Владимирский театр драмы. С ним боролись за победу также Саратовский ТЮЗ им. Киселева и Тюменский драматический театр.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.