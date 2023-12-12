Бурятский театр оперы и балета начал гастроли в Москве в честь 100-летия региона

Представленный балет основан на бурятской мифологии, освещенной в научной литературе

ТАСС, 12 декабря. Гастроли Бурятского театра оперы и балета начались в Москве в рамках фестиваля "Видеть музыку" и празднования 100-летия Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли в Москве. Публика аплодировала стоя 15 минут и не хотела отпускать артистов после показа национального балета "Земля веры - Баргуджин Тукум" на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.

Национальный балет создали в рамках празднования 100-летия Бурятии. Он основан на бурятской мифологии, освещенной в научной литературе. Главные герои - души влюбленных, которые путешествуют по разным измерениям и встречаются в новом перерождении.

"Хочу поздравить Бурятский театр оперы и балета и композитора Анастасию Дружинину. Это очень достойно. Это своего рода революция для бурятского искусства. Это совершенно другая хореография, это иная интерпретация в плане звучания традиционных музыкальных инструментов, их синтез в электронном звучании. Интересная история и красивая картинка", - приводятся в сообщении слова члена Союза композиторов России Дениса Хорова.

Жители Бурятии отмечают в 2023 году 100-летие республики.