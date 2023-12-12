Триша Таттл станет новым художественным руководителем Берлинского кинофестиваля

Она полностью вступит в должность в апреле 2024 года

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший художественный руководитель Лондонского кинофестиваля BFI London Film Festival Триша Таттл станет новым художественным руководителем Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Об этом сообщила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот, ее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

"Триша Таттл имеет 25-летний опыт работы в кино и на кинофестивалях. Под ее руководством Лондонский кинофестиваль не только получил широкую аудиторию, но и приобрел международный авторитет и известность", - отметила Рот. "Я очень рада, что нам удалось привлечь Тришу Таттл на пост руководителя Берлинале. Это правильный выбор, который приведет к успешному будущему", - констатировала госминистр.

Как ожидается, Таттл полностью вступит в должность в апреле 2024 года. В конце августа Рот заявила, что художественные руководители Берлинского международного кинофестиваля Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек в 2024 году уйдут со своих должностей, им на смену придет один человек. Затем Шатриан объявил, что покинет свой пост после проведения фестиваля в 2024 году. Риссенбек уже сообщила о своем уходе.

Шатриан и Риссенбек возглавили фестиваль в 2019 году. До тех пор 18 лет руководителем был Дитер Косслик.

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899-1980) "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи". По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120-130 млн. В 2024 году киносмотр пройдет с 15 по 25 февраля.