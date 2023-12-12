В Эрмитаже открыли залы искусства времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны

По словам гендиректора музея Михаила Пиотровского, "залы, посвященные продолжательницам дела Петра, художественными образами ставят и обсуждают проблему реальных заслуг женщин-правительниц, на самом деле, много сделавших для создания новой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Новую постоянную экспозицию "Галереи Петра Великого", посвященную российскому искусству времен правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, торжественно открыли в Государственном Эрмитаже, передает корреспондент ТАСС. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что новые залы отражают вклад женщин-правительниц России в развитие страны.

"Залы, посвященные продолжательницам дела Петра, художественными образами ставят и обсуждают проблему реальных заслуг женщин-правительниц, на самом деле, много сделавших для создания новой России, для процветания ее наук и искусств", - сказал Пиотровский.

Залы Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны стали третьей частью постоянной экспозиции Эрмитажа "Галерея Петра Великого", открытой в Зимнем дворце в 2022 году в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. В первом зале особое место заняли экспонаты, относящиеся к личности царя, истории, культуре и искусству России периода петровских преобразований.

Три новых зала представляют посетителям наиболее яркие образцы живописи, скульптуры и бытового искусства в стилях барокко и рококо, работы Михаила Ломоносова, прежде всего его мозаики, а также живописные портреты членов императорской семьи, государственных деятелей и представителей российского дворянства, написанные наиболее выдающимися художниками эпохи.

"Мы рады иметь отношение к тому, что вы сегодня увидите. Это продолжение той работы, которую мы начали по случаю 350-летия Петра Великого. Сегодня мы увидим новые залы экспозиции, в которых как раз говорится о том, как его дело продолжалось следующими императрицами. Наш девиз - строить новое и сохранять наследие, и эта выставка, в этом смысле, очень хороша", - добавил начальник департамента, пресс-секретарь председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

Кураторы экспозиции - старшие научные сотрудники отдела истории русской культуры Наталья Бахарева и Иван Гарманов.