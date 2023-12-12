Петербургский Музей религии представил картины Васнецова большого размера

На выставке представлены картины "Голгофа", "Сошествие во ад", окончательные эскизы для мозаик "Евхаристия" и "О Тебе радуется"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "В. М. Васнецов и последователи" к 175-летию со дня рождения великого русского художника. Как рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник музея и один из авторов выставки Ольга Коробко, на выставке среди прочего представлены четыре пятиметровых полотна Васнецова, которым по соображениям сохранности нельзя покидать стены музея.

"Конечно, всех в первую очередь интересуют четыре больших пятиметровых полотна, которые Васнецов делал для интерьера храма святого Георгия Победоносца в поселке Гусь Мальцовский (ныне город Гусь Хрустальный - прим. ТАСС). Эти полотна сделаны как эскизы, но учитывая их размеры, это большая работа по тому, как в рамках экспозиционного пространства установить эти огромные натянутые на тяжелые подрамники и вставленные в раму картины. Их нельзя вывозить из музея, поэтому присутствовать на других выставках, посвященных Васнецову, у этих работ нет возможности - их можно увидеть только у нас", - рассказала Коробко.

По ее словам, на выставке представлены картины "Голгофа", "Сошествие во ад", окончательные эскизы для мозаик "Евхаристия" и "О Тебе радуется", а также эскиз неосуществленной росписи плафона центрального нефа "Всадники Апокалипсиса" и деревянный Крест-распятие - последняя работа живописца перед смертью. Она также отметила, что в фондах музея находятся работы Васнецова с 1869 по 1926 годы, что позволяет представить художника разным, пусть и объединенным поиском одного конкретного образа "мирового Христа". Отдельного упоминания заслуживает и раздел выставки, посвященный последователям Васнецова - в нем можно увидеть работы Михаила Нестерова и Ивана Ижакевича.

"Соединив Васнецова с его последователями, мы хотели показать, насколько сильно было его воздействие на религиозную монументальную живопись и вообще на русскую культуру - он представлял совершенно другой взгляд на искусство", - подытожила куратор.

Выставка продлится до 17 марта 2024 года.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.