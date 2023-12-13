В Зимбабве открылась выставка о вкладе СССР и России в освобождение Африки

Экспозиция разместилась на территории мемориального комплекса "Город освобождения", который создается в Хараре

ХАРАРЕ, 13 декабря. /ТАСС/. Выставка "Роль СССР и России в африканском освобождении" открылась в столице Республики Зимбабве. Экспозиция подготовлена с использованием архивных данных обеих стран по инициативе правительства Зимбабве, зимбабвийских ветеранов освободительной войны против британского колониализма и расистского режима Яна Смита, а также исследователей Института африканского наследия в Хараре.

"Зимбабвийский народ вел долгую войну против колониализма, ставленников империализма и британских поселенцев, которые нещадно угнетали его, - заявил на открытии выставки министр по делам ветеранов освободительной борьбы Кристофер Мутсвангва. - Огромный вклад в ее успешное завершение внес СССР. Сегодня для нас не просто день открытия выставки, это день русских в Зимбабве. Я обожаю Россию за то, что ваши люди исполнены терпения, упорства и героизма, за свою долгую историю они смогли одолеть сначала Наполеона, затем фашистскую Германию во Второй мировой войне. Уверен, что Россия выйдет победителем и в нынешней специальной военной операции, где на стороне киевского режима ей противостоит глобальный Запад".

"Героизм русских вдохновил африканцев на вооруженную борьбу за освобождение от колониального ига, - отметил министр. - Британцы пытались подчинить нас с помощью оружия, а русские оказали всестороннюю помощь для избавления от их господства, они снабдили нас оружием освобождения. С вашей поддержкой шаг за шагом создали свою армию. В результате мы одержали верх над британцами в 1979 году, и белые расисты в ЮАР по другую сторону реки Лимпопо так перепугались, что позднее передали власть черному большинству в своей стране мирным путем. Зимбабвийцы никогда не забудут роль, которую сыграло в информационной поддержке нашей борьбы агентство ТАСС, его корреспонденты в Мозамбике и Замбии".

Выставка разместилась на территории мемориального комплекса "Город освобождения", который создается в Хараре. На площади около 100 га там возводятся Музей африканского освобождения, другие исследовательские и просветительские учреждения, рекреационные объекты и бизнес-центры. Комплекс призван рассказать миру историю Африки в изложении самих африканцев. 12 государствам Африки выделены участки по 1 га для размещения мемориалов их героям освободительной борьбы и экспозиций, посвященных антиколониальному сопротивлению. Предполагается возведение первого в Африке монумента, посвященного победе СССР в Великой Отечественной войне.