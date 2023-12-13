В Якутии оцифровали уникальную запись с речью на эвенском языке

Запись хранилась в архиве Института русской литературы РАН в Санкт-Петербурге на восковых цилиндрах

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Запись 1935 года с эвенской речью и голосом поэта и основоположника эвенской литературы Николая Тарабукина (1910-1950) оцифровали ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутия). Впервые его голос станет доступен для широкой публики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Северо-Восточного федерального университета оцифровали запись 1935 года, на которой голос советского писателя, поэта, основоположника эвенской литературы Николая Тарабукина. Запись была обнаружена директором Музея письменности СВФУ Афанасием Мигалкиным в архиве Института русской литературы РАН в Санкт-Петербурге", - сообщили в вузе.

Запись хранилась в архиве института на восковых цилиндрах и впервые перенесена на цифровые носители. Этот материал в 2001 году вошел в качестве коллекции в программу ЮНЕСКО "Память мира".

На записи продолжительностью свыше пяти минут запечатлена уникальная речь Тарабукина на эвенском языке, отметили в вузе. "Фактически это первая достоверная аудиозапись эвенского языка в истории, в ней Николай Тарабукин исполняет две песни собственного сочинения", - сообщили в вузе. В дальнейшем планируется изучение и перевод речи на записи, затем публикация в интернете для широкой публики. В данный момент запись передали Национальному центру аудиовизуального наследия народов Якутии и Союзу эвенов Якутии.

Николай Саввич Тарабукин родился в Эселяхском наслеге Момского района Якутии в семье эвена-кочевника. Истоки его творчества - эвенский фольклор и поэзия народа, откуда он черпал художественные приемы, особенности стиля и языка. В центре его произведений - солнце.

Как рассказала доцент Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Варвара Белолюбская, Тарабукин после окончания Института народов Севера в Ленинграде вернулся в Момский район, где учил детей эвенскому языку и собирал фольклор. "В каждом своем стихотворении Николай Тарабукин использовал образные слова, которые характеризуют белые просторы тундры. В своих произведениях он всегда использовал эпитеты "светлое", "солнце", все светлое, яркое, теплое он посвящал своему народу", - отметила она.