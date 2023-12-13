Победители некоторых культурных премий не будут выплачивать НДФЛ

Речь идет о премии за вклад в развитие народного творчества "Душа России", премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, а также премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень денежных премий в области культуры, лауреаты которых освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"От налога освобождаются лауреаты премии за вклад в развитие народного творчества "Душа России", премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, а также премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России", - говорится в сообщении.

Премия "Душа России" вручается за победу в пяти номинациях: "Народное пение", "Народная музыка", "Народный танец", "Народный мастер", "Традиционная народная культура". Размер премии составляет 500 тыс. рублей.

Премия за лучшую театральную постановку присуждается трем лучшим театральным коллективам, размер каждой выплаты - по 3 млн рублей. В свою очередь премия имени Федора Волкова ежегодно присуждается творческим работникам или театрам, которые были отобраны специальной комиссией. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей каждая.