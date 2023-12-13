Shaman исполнил хиты "Встанем" и "Я русский" в Совфеде

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за такими артистами будущее российской эстрады и культуры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Автор и исполнитель патриотических песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман), спел свои хиты "Я русский" и "Встанем" в стенах Совета Федерации, сообщает корреспондент ТАСС. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая рассказала о своем знакомстве с его творчеством, за такими артистами будущее российской эстрады и культуры.

Shaman исполнил песни "Моя Россия", "Мы", "Встанем", "Я русский", а также гимн Российской Федерации". "Такого аншлага не было даже на самых важных заседаниях", - пошутила спикер Совфеда после выступления артиста.

Она рассказала, что Ярослав приехал поздравить сенаторов с 30-летием парламента. "Он был на гастролях в Барнауле, и ради встречи с нами он прилетел на несколько часов в Москву и снова улетает", - сказала Матвиенко, после чего все сенаторы, работники Совфеда и гости поприветствовали его.

Председатель Совфеда отметила, что каждое время рождает своих героев. По ее словам, сейчас - время героев, которые воюют в рамках специальной военной операции, защищая свое Отечество, безопасность страны и мирную жизнь ее граждан. Также Матвиенко отметила, что считает героем нового времени и Ярослава Дронова. "Он просто ворвался в музыкальную жизнь страны. Первое наше знакомство: я еду в машине на работу, интернет включен и я слышу песню "Встанем". Искренне вам говорю, клянусь, у меня мурашки по телу. Я несколько раз ее включала в дороге", - рассказала глава Совфеда.

"Сегодня это один из молодых, талантливых композиторов, поэтов, певцов, который так патриотичен, и он так востребован нашим временем. Этот патриотизм не показной, он идет от сердца. Уверена, что за такими, как Shaman, <...> будущее нашей культуры, нашей эстрады", - добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда констатировала, что Shaman собирает огромные стадионы молодежи, которая приходит на исполнение его песен о Родине, вере, добре. "То, что он делает это так искренне, это позволяет ему получить такую популярность", - отметила она.

Матвиенко пожелала артисту творческих успехов и никогда не заболеть "звездной болезнью". "На ваши плечи молодые, еще не окрепшие свалилась такая слава, такое уважение, такой почет. Дорожите этим. Как мы все переживали, когда всеми любые актеры, писатели, певцы в самую трудную минуту для отечества его предали. Это их право, их жизнь", - сказала она. И добавила, что российское общество - простые люди - осудили этих артистов. "Теперь они уже не могут вернуться и иметь такое же уважение, любовь зрителей, как это было раньше", - констатировала председатель верхней палаты парламента.