В Калининграде стартовал фестиваль "Декабристские вечера"

Его открыла народная артистка России Светлана Крючкова поэтическим вечером

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Седьмой фестиваль искусств "Декабристские вечера" начался в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде. Его открыла народная артистка России Светлана Крючкова поэтическим вечером, посвященном поэтессе Анне Ахматовой, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

"Исполнившая роль Анны Ахматовой в фильме "Луна в зените" Крючкова перелистала страницы жизни поэтессы, обращаясь к ее стихам и воспоминаниям современников. Чтение стихов, в числе которых был и знаменитый "Реквием" Ахматовой, сопровождала музыка известных классических музыкантов, гитаристов - итальянца Луиджи Леньяни и парагвайца Агустина Барриоса - и великого немецкого органиста Иоганна Себастьяна Баха в исполнении лауреата международных конкурсов Александра Крючкова (гитара) и титулярного органиста Кафедрального собора в Калининграде, лауреата всероссийского и международных конкурсов Евгения Авраменко", - рассказала она.

Собеседница заметила, что в начале года актриса закрывала фестиваль "Декабристские вечера" поэтической программой "Между любовью и любовью" на стихи Марины Цветаевой, и, как тогда, так и сегодня, в зале не было ни одного свободного места.

Перед началом новой встречи с калининградскими слушателями Крючкова рассказала журналистам, что занимается русской поэзии 53 года. Она заметила, что несколько поэтических программ, посвященных жизни и творчеству Ахматовой, рассчитаны на публику различных возрастов.

"Всякий раз, как и сегодня в Калининграде, представляю эксклюзивные программы. Калининградскую публику я очень люблю. Слушатели они - тонкие, понимающие, мне кажется у нас сердца в это время звучат в унисон", - призналась Крючкова.

О программе

Седьмой фестиваль предлагает на этот раз в течение месяца калининградцам и гостям города девять концертов, необычных программ, сочетающих разные виды и жанры искусства. Семь лет назад фестиваль был вдохновлен "Декабрьскими вечерами" Святослава Рихтера в Пушкинском музее и за свою историю провел много творческих экспериментов, сказали в пресс-службе собора, выступающего его организатором.

Дуэт музыки и поэзии случится на спектакле по мотивам "Маленьких трагедий" Александра Пушкина, его представят на фестивале выпускник Московской театральной школы Олега Табакова Кузьма Котрелев и актер Театра имени Вахтангова Андрей Миронов-Удалов (Миронов-младший). Фантазию в постановке Глеба Черепанова, которая прежде нигде не исполнялась, озвучит самый большой в России и один из крупнейших в Европе уникальный органный комплекс Кафедрального собора.

"Особое внимание к творчеству Пушкина - характерная черта фестиваля, чье название напоминает о декабристах, которым он посвятил несколько стихотворений. Нынешний - не исключение. Моноспектакль на тему повести Пушкина "Метель" с участием известного российского актера кино и театра Владимира Кошевого, органиста, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого, лауреата международных конкурсов, пианиста Евгения Зарецкого зрители увидят и услышат во второй, январской части фестиваля", - рассказала Лутченко.

Необычное музыкально-драматическое представление "В поисках героя" подготовил для фестиваля лауреат премии Москвы и российской национальной премии "Овация" Петр Татарицкий, выступающий в качестве актера, автора и режиссера программы. Монологи Евгения Онегина, Александра Чацкого, лирических героев Тургенева, Борхеса, Таривердиева прозвучат в сопровождении органа, фортепиано, скрипки, гитары. Не менее интересны и значимы и другие концерты фестиваля, заметила собеседница.