В Большом театре состоится мировая премьера балета "Пиковая дама"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представит мировую премьеру балета Юрия Посохова "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина. Показы пройдут 14, 18-21 декабря на Исторической сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Это первая балетная премьера Большого театра в 248-м сезоне. Балет "Пиковая дама" специально сочинен для Большого хореографом Юрием Посоховым, с которым театр давно и плодотворно сотрудничает. За последние годы для труппы Большого театра им были созданы такие балеты, как "Золушка", "Герой нашего времени", "Нуреев" и "Чайка". На новую работу Посохова вдохновила повесть Пушкина "Пиковая дама". Об этом сюжете, по его словам, он размышлял еще с юных лет, даже не будучи хореографом", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что проект родился достаточно быстро, специально заказывать партитуру времени не оставалось. За основу взята музыка Петра Чайковского (опера "Пиковая дама"), которую адаптировал для балета петербургский композитор и давний соавтор Посохова - Юрий Красавин. Либретто создал Валерий Печейкин по одноименной повести Александра Пушкина.

Дирижером-постановщиком стал Павел Клиничев, художник-постановщик - Полина Бахтина, художник по свету - Глеб Фильштинский.

Главные партии в том числе репетируют: Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Алексей Путинцев (Герман); Елизавета Кокорева, Анастасия Сташкевич (Лиза); Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев (Старая Графиня); Артем Овчаренко, Егор Геращенко, Макар Михалкин (Томский); Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер (Полина) и другие.

Создатели о спектакле

Перед премьерой своими мыслями о новом балете поделились с журналистами его создатели. "После премьеры "Чайки" вдруг звонок из Большого с предложением поставить новый спектакль. Я предложил "Пиковую даму" - музыка Чайковского мне хотя бы знакома", - пояснил свой выбор Посохов.

По его словам, театру нужен большой спектакль - двухактный. "В нашем спектакле основная сцена - петербургский бал, куда старуха едет с Лизой. В самой опере бала нет, поэтому надо было искать какую-то другую музыку Чайковского. Перефразировать, вписывать в оперу. И Юра Красавин справляется с этим просто фантастически", - считает хореограф.

"В нашем спектакле графиня многолика: в молодости, в отношениях с Германом, на пороге смерти, призрак, видение, демоническое начало жизни. Мы думаем персонифицировать все эти ипостаси, так что, возможно, графинь будет несколько. Для финального, демонического ее облика я позаимствовал давнюю традицию балетного театра, когда инфернальных старух играют мужчины", - отметил Посохов. "Для меня самое главное - артисты. Потрясающе талантливые парни, девчонки, у которых ненасытное желание танцевать новую хореографию", - оценил он.

Исполнительница партии Лизы Елизавета Кокорева призналась журналистам, что работать в этой постановке ей было комфортно. "Было достаточно волнительно. Я каждый раз чувствую ответственность перед выходом на сцену. <...> Этот балет в стиле неоклассики", - поделилась она. Такое же мнение выразил исполнитель партии Германа Игорь Цвирко. "На мой взгляд, это одна из лучших работ. Здесь есть некие движения, основанные на классической базе. Этот спектакль является новым по масштабу", - считает артист.

Художественный руководитель балета Махар Вазиев предрек спектаклю зрительский успех. "Спектакль создан для зрителей. Он очень атмосферный", - сказал он. "Балет пополнит наш репертуар, уверен, что он будет пользоваться успехом", - заключил худрук.

Предстоящая премьера - не первая попытка передать повесть Пушкина посредством классического танца. В свое время дважды к этому сюжету обращался выдающийся французский хореограф Ролан Пети: в 1978 году балет с таким названием он поставил для Михаила Барышникова и своей марсельской труппы. В 2001 году новый оригинальный одноактный балет "Пиковая дама" на музыку Шестой симфонии Чайковского он сочинил на Николая Цискаридзе и Илзе Лиепа (премьера прошла на Исторической сцене Большого театра в том же году). За эту работу театр, Ролан Пети и исполнители главных партий были удостоены Государственной премии - самой высокой награды России в области культуры.