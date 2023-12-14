Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

Ему было 84 года

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, одного из старейших профессиональных музыкальных коллективов страны, народный артист России Владимир Гусев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили в учреждении.

"На 84-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Поликарпович Гусев", - говорится в сообщении.

Он работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и более 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя. За годы, проведенные за пультом оркестра, он привлек в коллектив квалифицированных музыкантов, значительно расширил репертуар, который в настоящее время насчитывает свыше 5 тыс. произведений, причем часть из них написана сибирскими композиторами и посвящена оркестру. За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры коллектив получил звание академического, которое имеют в стране лишь четыре коллектива подобного жанра.

"Под руководством Гусева Русский академический оркестр выступал с ведущими певцами страны: Зурабом Соткилавой, Иосифом Кобзоном, Артуром Эйзеном, Ренатом Ибрагимовым, Владимиром Маториным, Ириной Долженко и многими другими", - отметили в филармонии.

Русский академический оркестр Новосибирской государственной филармонии - один из старейших профессиональных музыкальных коллективов России. В 2027 году оркестру народных инструментов исполнится 100 лет.