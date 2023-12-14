"Новогодний марафон" начнется в Театре сатиры 23 декабря

На трех сценах представят 35 детских спектаклей и новогодних интермедий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сказочный "Новогодний марафон" пройдет в Московском академическом театре сатиры с 23 декабря по 8 января, на трех сценах представят 35 детских спектаклей и новогодних интермедий, сообщила пресс-служба театра.

"Детский "Новогодний марафон" пройдет в театре второй раз. И мы говорим о рождении новой сатировской традиции: Новый год, Рождество - зимние каникулы - это время детей, под которое мы отдаем три наши сцены, где два раза в день артисты труппы будут играть детские спектакли", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Он отметил, что театр "адаптировал" все свои сказки под Новый год. По его словам, маленький зритель для коллектива не менее важен, чем взрослый. "Вот почему мы активно развиваем детское направление, выпуская премьеры по классическим и современным пьесам, в которых играют не только молодые, но и наши заслуженные и народные артисты. Все постановки музыкальные и все технологичные. И рассчитаны на возраст 2-10 лет", - сказал худрук.

В зимние каникулы на Основной сцене, Детской сцене и на Прогресс-сцене театра покажут спектакли "Щелкунчик и Мышиный король", "12 месяцев", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Остров сокровищ", "Коза Луиза и НЛО", "Дюймовочка", "Вождь краснокожих", "Поющий поросенок". Перед каждым показом в фойе и на сцене маленьких зрителей ждут новогодние интермедии: Дед Мороз, Снегурочка и герои сказок разыграют призы от театра.

Всего зрители смогут увидеть 35 спектаклей в течение двух недель. На Детской сцене они идут два раза в день. Специально к праздникам Театр сатиры создал новогоднюю версию постановки "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Этот спектакль поставил в 1968 году Спартак Мишулин. Постановку можно будет увидеть на Основой сцене театра. Остальные спектакли пройдут на Детской сцене и Прогресс-сцене.