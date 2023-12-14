Литва отказалась от нового фильма Хаяо Миядзаки из-за предполагаемой связи прокатчика с РФ

Первичным правообладателем является французская компания Goodfellas

ВИЛЬНЮС, 14 декабря. /ТАСС/. Литва отказалась показывать в кинотеатрах последний на данный момент мультфильм 82-летнего японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka) из-за подозрений в связи правообладателя с Россией. Об этом сообщила организация кинотеатров и кинопрокатчиков Литвы.

"С решением кинотеатров отказаться от показа [мультфильма] "Мальчик и птица" солидарны и другие участники кинорынка: литовские прокатчики, продюсеры", - говорится в сообщении.

Анимационный фильм Миядзаки, претендующий на премию "Оскар", стал одним из наиболее ожидаемых событий литовского кинорынка в 2023 году. Однако его участники выразили беспокойство, узнав, что первичным правообладателем является французская компания Goodfellas. Она продала права на показ мультфильма в РФ, странах Балтии и других соседних странах компаниям, якобы связанным с российскими предпринимательскими субъектами. Разрешение на показ фильма в Литве было приобретено у зарегистрированной в Эстонии фирмы Artgene.