Премию "Признание" фонда "Артист" получили Станислав Любшин и Владимир Васильев

Худрук Театра наций Евгений Миронов рассказал, что подопечным фонда важна не только финансовая или бытовая помощь, но и внимание коллег

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" отпраздновал 15-летие вручением премии "Признание", которой удостоены 20 представителей творческих профессий, в том числе народный артист РСФСР, актер МХТ им. Чехова Станислав Любшин, балетмейстер Владимир Васильев и оперная певица, педагог Маквала Касрашвили, сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

"Мы уже прожили 15 лет и каждый год становимся опытнее, умнее, талантливее в том, чем мы занимаемся. День рождения фонда - замечательный праздник", - сказал журналистам соучредитель фонда, актер театра и кино Леонид Ярмольник. Он признался, что счастлив, когда награду получают люди, отдавшие много лет театру, и у них есть повод улыбаться и радоваться жизни.

Худрук Театра наций, соучредитель фонда Евгений Миронов рассказал, что подопечным фонда важна не только финансовая или бытовая помощь, но и внимание коллег. "Конечно, самое важное - это внимание, потому что, уходя, так скажем, из активного образа жизни, творческие люди очень тяжело это переживают. Важно любое внимание - поздравление на Новый год или день рождения, вовлечение в какую-то интересную жизнь творческую", - пояснил он. Актриса Мария Миронова сообщила, что фонд помогает творческим людям в 80 городах, лауреатами стали деятели искусства из разных регионов.

Церемония прошла на сцене Российского академического молодежного театра. Среди 20 лауреатов 2023 года - артисты, режиссеры, театральные художники, хореографы, театроведы, представители других творческих профессий, профессиональный стаж которых превышает 40 лет. Многие из них продолжают служить в театре или занимаются преподаванием. Лауреаты получили памятную статуэтку и денежную премию.

Первого лауреата назвала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она поблагодарила команду фонда за работу, а затем вручила статуэтку народному артисту СССР, балетмейстеру Владимиру Васильеву. "Сколько было вовремя сделано звонков, сколько раз вовремя приехали, поддержали и обняли, сколько раз не забыли поздравить, сколько раз помогли прооперировать! <…> Огромное вам спасибо! Это очень тяжелый, но очень благодарный труд", - сказала министр, обращаясь к команде фонда.

Леонид Ярмольник передал награду народной артистке СССР Маквале Касрашвили, Евгений Миронов - народному артисту РСФСР Станиславу Любшину. Награды также удостоены заслуженная артистка России с 80-летним стажем работы, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Кострова, народный художник РФ Борис Мессерер, драматург и сценарист Александр Гельман, другие деятели культуры. На вечере выступили народная артистка РФ Ольга Остроумова, аккордеонист Петр Дранга, финалисты Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Вел церемонию ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

О фонде

Благотворительный фонд "Артист" учрежден в 2008 году народными артистами России Евгением Мироновым, Игорем Верником и Марией Мироновой, актером театра и кино Леонидом Ярмольником, продюсером Натальей Шагинян-Нидэм. Благодаря работе фонда ежегодно более 2 тыс. деятелей культуры старшего поколения по всей России получают материальную, медицинскую и социальную помощь. Основной миссией создатели фонда называют поддержку ветеранов театральной и кинематографической сферы. За 15 лет помощь была оказана по более 30 тыс. обращений, на добрые дела потрачено более 700 млн рублей.