В Перми представили премьеру обновленного балета "Ярославна"

Композитором постановки выступил Борис Тищенко

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета представил премьеру обновленного балета Бориса Тищенко "Ярославна" в постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, ставшего также и автором нового либретто. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Либретто и старое, и новое написано по "Слову о полку Игореве", поэтому все основные коллизии соблюдены. Одна из сверхзадач нашего балета - один в поле не воин, только сообща и вместе, сплотившись, можно победить врага. А врага нужно побеждать, потому что русская православная культура - это огромная ценность, это достояние, это наша Родина, и христианская цивилизация здесь совершенно по-другому расцвела. Поэтому и тогда, и сейчас это актуально, во все времена", - рассказал хореограф-постановщик Алексей Мирошниченко.

Балет "Ярославна" был написан композитором Борисом Тищенко по мотивам древнерусского литературного памятника XII века - "Слово о полку Игореве". По словам постановщиков, эпическое в партитуре "Ярославны" сочетается с драматическим, хореографическая "танцевальность" - с симфонической конструкцией. Ключевые фрагменты текста "Слова о полку Игореве" звучат в партитуре Тищенко в исполнении хора, который то рассказывает о давних событиях, то комментирует происходящее, то перерождается в действующих людей и голоса природы. По словам Мирошниченко, этот балет "невозможно представить без музыки Тищенко". Мировая премьера балета "Ярославна" прошла в 1974 году в Ленинграде и только в 2017 году постановка была реализована вновь на сцене Мариинского театра.

На сцену Пермского театра оперы и балета "Ярославна" возвращается в хореографии Алексея Мирошниченко, который выступил автором и новой версии либретто. "Главная боль этого произведения в том, что Русь не была сплочена, не была едина, и, конечно, в таком состоянии противостоять половцам, а потом и монголам было очень сложно, просто невозможно. Само произведение настолько многослойное, здесь каждая фраза имеет смысл. Над таким произведением работать - это и сложно, и волнительно, и интересно", - отметил Мирошниченко.

Новая пермская постановка "Ярославны" выглядит и современно, и аутентично одновременно. На сцене нет декораций, только задник, который играет в спектакле несколько ролей - это и символичное изображение гильотины, и холст, и основа для мультимедийного изображения явлений природы: солнечного затмения, звездопада, восходящего солнца. Современность прослеживается и в танце. По словам Мирошниченко, это его образ мысли. В то же время аутентичность спектакля видна в принципиальном отсутствии пуантов и в костюмах, для которых, по словам художника по костюмам Татьяны Ногиновой, использовался "холсты, шерсть, русские хлопчатобумажные кружева и минимум цвета". "Поскольку природа русского костюма, костюма славян была немногословна, у нас очень спокойная гамма в костюмах", - отметила Ногинова.

Увидеть премьерную серию спектаклей "Ярославна" в Перми можно будет также 15, 16 и 17 декабря.