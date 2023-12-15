В Петербурге откроется выставка "Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете"

В частности, в экспозиции будут представлены костюмы, афиши и фотографии артиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Юбилейная выставка "Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете" откроется в Государственной театральной библиотеке. Экспозиция приурочена к 50-летию артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, сообщили в пресс-службе библиотеки.

"На выставке будут представлены экспонаты, отражающие многогранную деятельность Николая Цискаридзе - артиста, ректора, педагога, общественного деятеля. Это костюмы, афиши, фотографии. Большое внимание будет уделено изданиям академии, вышедшим при непосредственном участии Николая Максимовича за минувшее 10-летие", - рассказали в пресс-службе.

Личный юбилей совпал с 285-летием Академии русского балета, которую Цискаридзе возглавил в 2013 году. Ректорство стало новым этапом творческого пути артиста и, по его признанию, "школой жизни". Стали традицией гастрольные выезды воспитанников академии в столицу. Очередная такая поездка намечена на 19 и 20 декабря. Выпускники и ученики академии покажут на сцене Государственного Кремлевского дворца балет "Щелкунчик", в котором Николай Цискаридзе многие годы танцевал в Большом театре партию Принца.