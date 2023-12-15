Театр наций покажет премьеру спектакля "Борис Годунов. Сны" по Пушкину

Режиссером постановки выступил Петр Шерешевский

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Государственный театр наций представит премьеру спектакля Петра Шерешевского "Борис Годунов. Сны" по мотивам исторической трагедии Александра Пушкина. Показы пройдут 15 -17 декабря на основной сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"По задумке режиссера действие перенесено в интерьеры школьного спортзала. Это своеобразное чистилище, в котором Борис Годунов оказывается после смерти и пытается пересмотреть знаковые моменты своей жизни - от восхождения на престол до самой гибели. Затухающее сознание главного героя адаптирует все события и их участников к реалиям жизни обычной школы", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в спектакле используются фрагменты из первой редакции пьесы, изначально озаглавленной автором "Комедия о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве", а также материалы из дневников Александра Пушкина. Наряду с классическими текстами в постановке Шерешевского остались возникшие во время репетиций импровизированные реплики артистов, которые проявляют конфликт высокого и низкого.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник-постановщик Анвар Гумаров, художник по костюмам Мария Лукка, художник по свету Тарас Михалевский. В главных ролях заняты Игорь Гордин, Сергей Беляев, Юлия Хлынина и Данил Стеклов.

Создатели о спектакле

Перед премьерой своими мыслями о спектакле поделились с журналистами его создатели. "Когда я стал думать о постановке "Бориса Годунова", о котором мы сговорились достаточно давно, мне приснился сон с образом спортзала, в котором должно происходить действие спектакля. Как-то программу себе в голову загружаешь, и вдруг странным образом сознание выдает какие-то ответы. А потом уже, рационализируя это, я понял для себя, что это посмертный сон Бориса, что спортзал - это некий образ его личного ада", - пояснил Шерешевский свой замысел. Он сообщил, что репетиции шли два месяца. "Работая с большой классикой, ты занимаешься осмыслением того, как она звучит в сегодняшнем дне. Мне кажется, что-то такое ценное здесь получилось. У меня психологические свойства такие, что я почти всегда доволен. И сейчас я тоже доволен", - признался режиссер.

Исполнитель роли Бориса Годунова Игорь Гордин рассказал журналистам о работе над образом своего героя. "Это всегда экзамен для артиста - попробовать такую роль освоить. Тем более времени у меня было довольно мало. С помощью режиссера как-то удалось. Важно, чтобы это был не такой плакатный злодей, такой отрицательный персонаж, а чтобы это был умный, понимающий, рассуждающий человек, который совершил ошибку и теперь должен за нее понести расплату", - поделился актер.

В свою очередь, исполнительница роли Марины Мнишек Юлия Хлынина рассказала, что долго готовилась к работе. "Я много читала, слушала лекции, мне очень понравился образ. Мне кажется, что сегодня это какое-то необходимое для меня путешествие как для артистки. И надеюсь, что для зрителя это тоже будет необходимым путешествием в Пушкина, в тему, в какое-то пространство, которое как бы было с нами когда-то давно, но очень отражается в сердцах и по сей день", - сказала актриса.