Фильм с группой "Иванушки International" выйдет в кино 20 июня 2024 года

"Тур с Иванушками" - это романтическая комедия в жанре роуд-муви, которую снял Марк Горобец

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Тур с Иванушками", в котором снялись солисты музыкальной группы "Иванушки International" выйдет в российских кинотеатрах 20 июня 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании Monumental Vision.

"Романтическая комедия в жанре роуд-муви "Тур с Иванушками" при участии солистов группы "Иванушки International" производства Monumental Vision выйдет в кинотеатрах 20 июня 2024 года. В создании фильма участвуют онлайн-кинотеатр KION, кинокомпания "Вселенная кино", университет "Синергия", также сопродюсером фильма стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступит компания "Атмосфера кино", - сказали представители компании.

Режиссером картины выступил Марк Горобец. Фильм расскажет о трех подругах, которые отправились на машине по югу России, чтобы осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International". Главные роли в фильме исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Также в картине снялись Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты "Иванушки International" - Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.