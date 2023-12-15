Создатели "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли финал

Дату выхода восьмой серии объявят дополнительно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Финальная серия проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" в новой авторской редакции выйдет позднее. Создатели сериала решили переснять финал, чтобы сделать его острее, сообщил режиссер Жора Крыжовников в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.

"Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. <...> Мы с Андреем (Золотаревым - соавтором сериала - прим. ТАСС) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает", - сказал он.

Крыжовников также отметил, что частично была переснята и седьмая серия. "Мы пересняли кусочки в седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается в каких-то местах, она домонтирована, доделана по звуку, изображению, графике. А восьмая серия - принципиально другая", - подчеркнул он.

Дата выхода финальной, восьмой серии будет объявлена дополнительно, ранее ее показ был намечен на 21 декабря. Как пояснили в пресс-службе онлайн-кинотеатр Wink, по предварительным данным, премьера может состояться на несколько дней позднее, но до Нового года.

Золотарев также отметил на видео, что создатели сериала знают об утечке двух последних серий проекта в сеть "в таком состоянии, что просто жаль зрителей, которые это смотрят".

"Поэтому мы вас призываем лучше не смотреть, потому что это черновик, это как есть неготовое блюдо. А если посмотрели - ну сравните, придите и посмотрите то, что мы на самом деле для вас приготовили и собирались вам показать. Если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось, в том что мы сделали, то скорее бы вырезали, а не переснимали", - добавил Крыжовников.