В "Ночном дозоре" Рембрандта обнаружили ранее неизвестный свинцовый слой

Предполагается, что прослойка использовалась для защиты холста от влаги

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Европейские ученые исследовали картину "Ночной дозор" Рембрандта при помощи рентгеновского нанотомографа и специализированного микроскопа и обнаружили внутри этого полотна ранее неизвестную прослойку из соединений свинца, которые, вероятно, использовались художником для защиты холста от влаги. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.

"Примененные нами подходы позволили нам выявить ранее неизвестный слой в картине Рембрандта "Ночной Дозор", который предположительно защищал холст от влаги перед тем, как на него был нанесен слой из кварцевого грунтовочного материала. Наличие этой прослойки объясняет то, почему на некоторых участках полотна присутствуют скопления свинцового "мыла" несмотря на предположительное отсутствие в них соединений свинца", - говорится в исследовании.

Это открытие было совершено группой европейских искусствоведов, химиков и физиков под руководством доцента Утрехтского университета (Нидерланды) Флориана Мейрера при изучении текущего состояния "Ночного дозора", процесс реставрации которого был официально запущен Государственным Музеем Нидерландов в июле 2019 года. Для подготовки к восстановлению данного шедевра классической нидерландской живописи он был всесторонне изучен при помощи методов естественных наук.

В частности, Мейрер и его коллеги использовали рентгеновский нанотомограф и так называемый птихограф, специализированный микроскоп для изучения относительно крупных микрообъектов, для анализа послойной структуры холста, на котором был написан "Ночной Дозор". Для этого ученые отделили небольшие зерна краски и грунта из стыка между частями холста в нижней части картины, после чего просветили их при помощи ускорителя частиц PETRA III и подключенных к нему нанотомографа и птихографа.

Эти приборы позволили ученым раскрыть трехмерную послойную структуру этих зерен и обнаружить, что внутри них присутствовал ранее неизвестный слой, содержавший в себе большое число соединений свинца. Этот слой был максимально удален от поверхности картины, что говорит о том, что он был нанесен на холст первым, еще до покрытия его слоем из кварцевого грунтовочного материала, который Рембрандт начал впервые использовать при написании "Ночного дозора".

Как предполагают ученые, эта свинцовая прослойка была еще одной инновацией от великого художника. Рембрандт отказался от пропитки холста при помощи клеевых составов, которые использовались другими художниками для защиты картин от влаги перед нанесением грунта, и применил для этой цели масло, содержавшее в себе соединения свинца. По мнению исследователей, это позволило Рембрандту упростить подготовку холста и сделать эту процедуру более дешевой, что было важно с учетом огромных размеров картины.

О "Ночном дозоре"

Полотно, получившее впоследствии название "Ночной Дозор", было написано Рембрандтом в 1642 году. Оно изображает гражданское ополчение Амстердама и считается классическим примером того, насколько мастерски Рембрандт использовал свет и композицию картин для придания динамичности изображенным на них сценам. В 2019 году в Нидерландах начался масштабный проект по реставрации "Ночного Дозора", в рамках которого искусствоведы и ученые тщательно изучают полотно.