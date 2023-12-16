Телеведущий Юрий Николаев планирует отметить 75-летие в кругу семьи

Народный артист РФ рассказал, что у них с женой есть традиция по случаю дня рождения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев отмечает 75-летие. Провести этот день он планирует в кругу семьи.

"Только в семейном кругу, с супругой, племянницей и ее мужем, племянником. Узкий круг, в ресторане рядом с домом", - сказал Николаев в беседе с ТАСС.

По словам Николаева, по случаю дня рождения они с супругой всегда соблюдают традицию - кладут друг другу под подушку подарок. "Мы традиционно дарим с супругой в день рождения друг другу подарки. Они бывают разные. В последнее время вроде бы все есть, но, тем не менее, под подушку что-то я ей кладу, и, наверное, что-то она мне положит", - поделился артист.

Главным правилом своей жизни, на данный момент, Николаев считает общение только с теми, кто ему близок по взглядам или по творческому пути. "Я так долго работал на телевидении, что о правилах и не думал. Актерская судьба ведь всегда зависима, и иногда приходилось идти на компромиссы. А сейчас, когда работы стало меньше, я думаю, что я в таком возрасте, когда могу себе позволить общаться только с теми людьми, которые мне близки по взглядам, по творчеству, в зависимости от того, чем они занимаются", - отметил он.

Также артист всегда старается получать наслаждение от жизни. "Главное - наслаждаться жизнью, с удовольствием ходить на работу и с неменьшим удовольствием с нее возвращаться домой. Если это совпадает, значит человек живет правильно. А я всегда говорю себе - Юр, наслаждайся жизнью, наслаждайся общением с теми, кто тебе дорог, кто тебе близок", - заключил Николаев.

О телеведущем

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году окончил в Москве Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по специальности "актер театра и кино", после чего на протяжении пяти лет был актером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

В 1975 году стал штатным сотрудником отдела дикторов Центрального телевидения (ЦТ), а с 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы "Утренняя почта" (Первая программа ЦТ). В разные годы вел программы "Утренняя звезда", "Большая перемена", шоу "Танцы на льду" и "Танцы со звездами", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово с Юрием Николаевым".

В качестве киноактера Юрий Николаев снимался в фильмах "Большие перегоны" (1971, режиссер Анатолий Дудоров), "Девушка из камеры № 25" (1971, Давид Рондели), "Прежде, чем расстаться" (1984, Александр Косарев), многосерийной ленте "Хождение по мукам" по произведениям Алексея Толстого (1974, Василий Ордынский) и других.

Николаев награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Отмечен благодарностью президента РФ (1996), Почетной грамотой президента РФ (2018). В 2018 году достоен премии правительства РФ в области культуры.