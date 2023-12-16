В Молодежном театре отметят юбилей заслуженного артиста РФ Сергея Барковского

В декабре ему исполнилось 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Моноспектакль "Лебединая песня, или Калхас" по одноименной чеховской пьесе исполнит на своем юбилейном вечере ведущий актер Молодежного театра на Фонтанке заслуженный артист России Сергей Барковский. В декабре ему исполнилось 60 лет, из которых более половины он связан с этой сценой.

"Есть такое театральное поверье, что артиста делают роли. Неимоверная высота ролей вытягивает его ближе к небу. И я думаю, что Сергей Барковский - из таких артистов. Мне кажется, он учит роль, а роль учит его. Он верит в обстоятельства пьесы и, как философ по первому образованию, идет к прочувствованию каждого поворота жизни персонажа. Поэтому он так органичен и убедителен в каждой своей роли", - сказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель Молодежного театра народный артист России Семен Спивак.

Актер одинаково убедителен в образах Чебутыкина в "Трех сестрах", Алексея в "Днях Турбиных", Мольера в "Кабале святош". За участие в постановке "Шутники" он получил высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит", а за роль Карла в спектакле "Жаворонок" - премию имени Иннокентия Смоктуновского. Барковский стал также лауреатом актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова.

Множество ролей сыграл артист за 30 лет в кинематографе, в том числе в таких лентах и сериалах, как "Лачуга должника", "Годунов", "Домашний арест", "Архипелаг", "Бандитский Петербург", "Ловец снов", "Седьмая симфония", "Шаляпин".